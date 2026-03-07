Meghan Markle ve Netflix ortaklığı bitti: Beklenen ilgi gelmeyince yollar ayrıldı!

Prens Harry ile evliliğinin ardından İngiltere’deki taht haklarından feragat ederek ABD’de yeni bir hayat kuran Meghan Markle, medya dünyasındaki en büyük kalesini kaybetti. Dijital yayın devi Netflix, Markle ve markası "As Ever" ile yürüttüğü içerik ortaklığını sonlandırdığını duyurdu.

BEKLENEN İLGİ GELMEDİ, DİZİ İPTAL EDİLDİ

ABD medyasında yer alan raporlara göre, ayrılık kararının arkasında Markle’ın imzasını taşıyan projelerin izleyici nezdinde karşılık bulmaması yatıyor. Özellikle iki sezon boyunca yayında kalan “With Love, Meghan” adlı dizi, yüksek prodüksiyon maliyetlerine rağmen beklenen izlenme oranlarının çok altında kaldı. Netflix yetkilileri, dizinin yeni sezon onayını alamayacağını ve projenin erken final yaparak rafa kaldırıldığını belirtti.

NETFLİX'TEN "BAĞIMSIZ YOL" AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklama yapan bir Netflix sözcüsü, ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getirse de ticari gerçeklerin altını çizdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meghan’ın ‘As Ever’ markasının doğuşunda pay sahibi olmaktan mutluluk duyduk. Ancak planlandığı üzere Meghan, markasını artık bağımsız olarak büyütecek. Kendisine başarılar diliyoruz.”

"AS EVER" MARKASININ GELECEĞİ BELİRSİZ

Ayrılığın ardından Markle’ın "As Ever" markası adına konuşan yetkililer, Netflix ile geçen lansman sürecinin değerli olduğunu vurguladı. Ancak markanın bundan sonra hangi platformda yer alacağı ya da yeni projeler için kimlerle masaya oturacağı henüz netlik kazanmadı.