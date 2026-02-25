Mehmet Ali Erbil 6. kez boşandı!

Magazin dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz Ağustos ayında 27 yaşındaki Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği 6. evliliğini noktaladı. Evlilikleri boyunca yaşadıkları tartışmalar ve ayrılık kararlarıyla sık sık gündeme gelen çift, bu kez mahkeme salonunda resmen ayrıldı.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, taraflar bizzat yer almazken Erbil'i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Mahkeme, çiftin arasındaki anlaşmazlıkları göz önünde bulundurarak "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle tek celsede boşanmaya hükmetti. Geçtiğimiz aylarda bir kez daha boşanmanın eşiğine gelen ancak evliliklerine son bir şans tanıyan çift, bu kez yollarını kesin olarak ayırdı.

ERBİL’İN EVLİLİK KARNESİ

Gülseren Ceylan ile boşanan Mehmet Ali Erbil, bu ayrılıkla birlikte 6. evliliğini de bitirmiş oldu. Ünlü şovmenin geçmiş evlilik kronolojisi ise oldukça dikkat çekici:

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1980-1982): Erbil'in ilk evliliği olarak kayıtlara geçti.

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1985): İlk eşiyle yollarını ayırdıktan sonra yeniden şans tanıyan çift, kısa süreli bir birliktelik daha yaşadı.

Nergis Kumbasar (1989-1996): Erbil'in en uzun süreli ve popüler evliliklerinden biri olarak biliniyor.

Sedef Altuntaş (2001-2003): İki yıl süren bu evlilik, döneminde büyük ilgi görmüştü.

Tuğba Coşkun (2005-2011): Altı yıl süren bu beraberlik, Erbil'in en istikrarlı evlilikleri arasında yer alıyor.

Gülseren Ceylan (2025-2026): Büyük yaş farkıyla tartışılan bu son evlilik, sadece 7 ay sürerek tek celsede noktalandı.

7 ay süren evlilikte yaşanan krizlerin temelinde kuşak farkı ve karakter çatışmalarının olduğu iddia ediliyordu. Erbil’in avukatı aracılığıyla sonuçlanan dava sonrası taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, Ceylan’ın sosyal medyadaki Erbil soyadını kaldırması dikkat çekti.