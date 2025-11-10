Mehmet Ali Erbil’in açıklamaları evliliğini sarstı: Eşi Gülseren Ceylan evi terk etti

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in “Bir eşime çok haksızlık yaptım, keşke onu bırakmasaydım” sözleri, altıncı evliliğini yaptığı eşi Gülseren Ceylan’la kriz yaşamasına neden oldu.

68 yaşındaki Erbil, katıldığı “Ne Hissettin?” programında “Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım” ifadelerini kullanmıştı.



Bu açıklamaların ardından Erbil’in ağustos ayında nikâh masasına oturduğu eşi Gülseren Ceylan’ın evi terk ettiği öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Erbil, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında eşine seslenerek özür diledi.



Ünlü şovmen, “Şu anda ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda söylediklerim o anlık bir şeydi” diyerek Ceylan’dan geri dönmesini istedi.