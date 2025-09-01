Mehmet Ali Erbil'le evlenen Gülseren Ceylan ailesine isyan etti

Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde nikâh masasına oturdu.

Çift, evlilik öncesinde evlilik sözleşmesi imzalarken, nikâha Erbil’in çocukları Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil’in yanı sıra yakın dostları katıldı. Ancak Erbil’in nikâh şahidi olan Serdar Ortaç, uyuyakaldığı için törene yetişemedi. Bu duruma tepki gösteren Erbil, “O hep yalnız kalacak” ifadelerini kullandı. Nikâh öncesinde ise, “Kadının fendi Mehmet Ali’yi yendi” diyerek espri yaptı.

Törenden bir gün sonra sosyal medya platformu TikTok’ta canlı yayın açan Erbil’in izleyicilerden takı niyetine para toplaması da gündem oldu.

“AİLEM BENİ HİÇ SEVMEMİŞ”

Evliliğin ardından Gülseren Ceylan’ın ailesine yönelik yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Nikâha katılmayan ailesine kırgınlığını dile getiren Ceylan, “Benim ailem beni hiç sevmemiş. İki sene boyunca bir kere bile aramadılar. Evlenmişiz, artık daha ne olabilir ki? Mehmet Ali beni bırakmadıkça, ben onu bırakmayacağım. Herkes ayrılacağımızı söylüyor ama biz dimdik ayaktayız” dedi.

Özellikle annesine tepkili olduğunu belirten Ceylan, “Annemin bu kadar gaddar olması hiç hoş değil. Biz kötü bir şey yapmadık, sadece evlendik. Yaş farkı var ama her şeyi usulünce yaptık” ifadelerini kullandı.