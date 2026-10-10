Melike Şahin anne oldu: İlk bebeğini kucağına aldı

“Canın Beni Çekti”, “Nasır” ve “Diva Yorgun” gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin, ilk kez anne oldu. 37 yaşındaki şarkıcının bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şahin, 2023 yılında altı yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile evlenmişti. Şarkıcı, aylar önce verdiği bir konserde hamile olduğunu açıklamıştı.





AĞUSTOS AYINDA KONSERLERİNE ARA VERDİ

Hamilelik sürecinde sahne çalışmalarını sürdüren Melike Şahin, doğum öncesinde konserlerine ara verdi. Şarkıcı, son konserini 13 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdi.

Gazete Magazin’in haberine göre Şahin, erkek bebeğini dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşadı.

OĞULLARININ İSMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık’ın oğullarına hangi ismi vereceği henüz açıklanmadı.

2023 yılında evlenen çift, ilişkilerini ve özel hayatlarını kamuoyunun ilgisinden uzak yaşamayı tercih ediyor. Evlilikleri döneminde aralarındaki yaş farkıyla da gündeme gelen çift, konuya ilişkin tartışmalara yanıt vermemişti.