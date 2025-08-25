Melisa Aslı Pamuk'tan 'annelik' açıklaması

“Ego”, “Çarpışma” ve “Kara Sevda” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Mayıs 2024’te futbolcu Yusuf Yazıcı ile sürpriz bir nikah yapmıştı. Aradan geçen aylardan sonra ünlü çift, 29 Ocak 2025’te bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, oğullarına Mylan adını verdi.

34 yaşındaki Pamuk, annelik deneyimini takipçileriyle paylaştı. “Anneliğin en zor ve güzel yanları neler?” sorusuna yanıt veren Pamuk, şunları söyledi:

“Anne olmayı seviyorum. Çok zordu… Uykusuz geceler, başlangıçtaki hormonlar. Annem dışında hiçbir yardım almadım. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışmak, sürekli endişelenmek arasında bir rutin oluşturmaya çalışmak gerçekten zordu. Ama sonra ona bakıyorsun, her şey soluyor. Saf sevgi ve mutluluk… Şimdi büyüyor. Daha da zorlaşıyor diyorlar ama göreceğiz.”