Meriç Aral ve Serkan Keskin’in bebekleri dünyaya geldi: İşte ismi...

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan oyuncu Meriç Aral, 5 yıllık birlikteliğini meslektaşı Serkan Keskin ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturmuştu. Etiler’de yakın dostlarının katıldığı düğünle evlenen çift, kısa süre sonra bebek müjdesi vermişti.

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aral, bebeğinin erkek olduğunu duyurmuştu. Müjdeli haber geldi; ünlü çiftin oğlu İstanbul’da dünyaya geldi. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bebeklerine Güneş adını verdi.

Doğum sonrası açıklama yapan baba Serkan Keskin, oğullarının planlanandan erken dünyaya geldiğini belirterek, “Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00’te operasyon olacaktı ama sabah 06.00’da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Meriç’le birlikte ben de ameliyattaydım. Acayip bir şey” dedi.

Keskin, oğlunun 3,5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre boyunda olduğunu belirterek, “Siyah saçları var, bayağı gür” ifadelerini kullandı. Eşi Meriç Aral’ın sağlık durumunun iyi olduğunu da paylaşan ünlü oyuncu, “Acayip bir duygu gerçekten, şu an buraya geldim ama hemen yanına gitmek istiyorum” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.