Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya romantik doğum günü kutlaması

Ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ayrıldığı yönündeki iddialara, Demir’den gelen paylaşım son noktayı koydu. Sessizlikleriyle söylentileri güçlendiren çiftten Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın doğum gününde yaptığı romantik paylaşımıyla gündeme geldi.

2 Temmuz doğumlu olan Sarıkaya için Instagram hesabından fotoğraf ve videolar paylaşan Mert Demir, sevgilisiyle birlikte çekilmiş karelere yer verdi.





"HASTAYIM BİZE"

Demir, paylaşımına şu notu düştü:

“İyi ki doğdun fıstığım, tüm saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz.”

Mert Demir’in bu paylaşımı, ayrılık iddialarını çürütürken, çiftin hayranlarını da sevindirdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.