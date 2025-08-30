Merve Özbey'den kış hazırlığı: Onlarca kavanoz domates sosu hazırladı

İki çocuk annesi ünlü şarkıcı Merve Özbey, son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Bu kez mutfaktaki hünerlerini sergileyen Özbey, onlarca cam kavanoz domates sosu hazırlayarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Özbey, Eylül 2022’de oğlu Emir’i kucağına almıştı. Elif Özüm adında bir kızı daha bulunan şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda fit görüntüsüyle dikkat çekmiş ve ikinci kez anne olduktan sonra 12 kilo verdiğini açıklamıştı.

Sahne performansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Özbey, bu kez ev hayatıyla öne çıktı. Hazırlık sürecinde boş kavanozları tek tek dizip mutfakta kolları sıvayan şarkıcı, kışlık domates soslarını hazırladı ve paylaşımlarına şu notu düştü:

"Arkadaşlar bunların hepsi benim bebeklerim… Doğrama mı blender mı diye soranlar olmuş… Tabii ki blender. Kabuklu mu kabuksuz mu diye soranlar olmuş, tabii ki kabuklu…"

Özbey’in paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü şarkıcının emeğini “Tam bir kış hazırlığı” ve “Sanatçı kimliğinin yanında tam bir ev kadını” yorumlarıyla değerlendirdi.