Meryl Streep’ten 34 yıllık itiraf: 'Sette en çok ona sinirlenirdim!'

Şu sıralar "Şeytan Marka Giyer 2" (The Devil Wears Prada 2) heyecanıyla gündemde olan Meryl Streep, sinema tarihinin unutulmazları arasına giren eski projelerine dair anılarını tazeledi. Vanity Fair'e kapsamlı bir röportaj veren usta oyuncu, 1992 yapımı fantastik komedi klasiği "Ölüm Kadına Yakışır" (Death Becomes Her) setinde yaşanan küçük çaplı bir krizi yıllar sonra gün yüzüne çıkardı.

"BEN DAKİKİMDİR, O İSE HEP GEÇ KALIRDI"

Bruce Willis ile başrolü paylaştığı filmde, ezeli rakibini canlandıran Goldie Hawn ile gerçek hayatta da bir çekişme yaşadığını itiraf eden Streep, sorunun kaynağının "dakiklik" olduğunu belirtti. Streep, "Goldie sete her zaman geç kalırdı. Ben ise bilirsiniz, her zaman tam vaktinde orada olurum. Bu durum o dönem gerçekten sinir bozucuydu" sözleriyle sitemini dile getirdi.





"ÖZÜR DİLEYİNCE HERKES ONU TATLI BULURDU"

Hawn’ın sete kırmızı üstü açık arabasıyla gelişini hala hatırladığını belirten Streep, arkadaşının yarattığı "büyüleyici" etkiye de dikkat çekti: "Sete girer girmez öyle bir özür dilerdi ki, herkes bir anda yumuşar ve 'Ne kadar tatlı!' diye düşünürdü. Evet, tam olarak bu yüzden onunla bir sorunum vardı! O sevimli tavrıyla her şeyi unutturabiliyordu."

ESKİ DÜŞMANLAR, YENİ DOSTLAR

Aralarındaki bu küçük gerginliğe rağmen Meryl Streep, Goldie Hawn ile çalışmaktan büyük keyif aldığını ve o dönem çok eğlendiklerini de sözlerine ekledi. Bugün çok iyi iki dost olduklarını vurgulayan efsane oyuncu, Hawn için "Gerçekten de Amerika'nın en iyi gülen insanı o" diyerek arkadaşına hakkını teslim etmeyi de ihmal etmedi.