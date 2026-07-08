MFÖ'nün efsanesi Özkan Uğur ölümünün 3. yılında özlemle anılıyor

Müziğe ve sinemaya bıraktığı silinmez izlerle Türkiye'nin kalbinde taht kuran, MFÖ grubunun efsanevi üyesi Özkan Uğur, aramızdan ayrılışının üçüncü yılında da unutulmadı. Üç kez lenf kanserini yenen ancak 8 Temmuz 2023 tarihinde 69 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı, vefat yıl dönümünde ailesi ve sanat dünyasından dostlarının sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajlarla anılıyor.

Uğur'un üçüncü ölüm yıl dönümünde hayranlarına bir de sürpriz yapıldı. Usta sanatçının hayattayken hazırladığı ve Roman havası cover'larından oluşan özel bir çalışması, dijital platformlar üzerinden dinleyicilerle buluşturuldu.

AİLESİ VE DOSTLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçıya, "Unutturamaz seni hiçbir şey..." sözleriyle seslendi. Babasına olan özlemini dile getiren oğlu Alişan Uğur ise, "Her gün aklımdasın, her gün kalbimdesin babacım. Seni çok özlüyorum, özlüyoruz" ifadelerini kullandı.





Sinema ve sahne hayatında usta isimle uzun yıllar omuz omuza çalışan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yakın dostunu şu sözlerle andı:



"Özkan ağabeyimi hasretle anıyorum. Çok özlüyorum. Nur içinde yatsın."

Sanatçı Ayşegül Aldinç de üzüntüsünü, "Canım benim, yokluğun ne büyük eksiklik... Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur" mesajıyla paylaşarak usta ismin Türk sanat dünyasında bıraktığı boşluğun altını çizdi.