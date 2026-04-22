Michael Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson: 'Amcam beyazlaşmak istemiyordu'

2009 yılında hayatını kaybederek müzik dünyasını yasa boğan 'Popun Kralı' Michael Jackson'ın hayatı, beyaz perdeye taşınıyor. Filmin Los Angeles galasında kırmızı halıda konuşan başrol oyuncusu ve Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson, amcasıyla ilgili kamuoyundaki en büyük yanılgıyı açıkladı.

Muhabirin amcası hakkındaki en büyük yanlış anlaşılmayı sorması üzerine 29 yaşındaki oyuncu şu yanıtı verdi:

"Bence en büyük yanlış anlama, onun beyaz olmak istediği düşüncesidir. Bu tamamen bir yanılgı. Bu film, izleyicinin bunun aslında ne olduğunu anlamasını sağlayacak."

VİTİLİGO İLE MÜCADELE: MAKYAJIN ARKASINDAKİ GERÇEK

Jaafar Jackson, amcasının cilt rengindeki değişimin bir tercih değil, tıbbi bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak; "Vitiligo onun hayatında çok önemli bir rol oynadı. Pek çok insan bunun ne olduğunu gerçekten anlamıyor ve o, küçük yaşlardan itibaren bu hastalıkla mücadele ediyordu" ifadelerini kullandı.

1980’lerin ortasında teşhis konulan vitiligo hastalığı, Michael Jackson’ın cildinde geniş beyaz lekelere yol açmıştı. Sanatçının bu lekeli görüntüyü eşitlemek ve kamera karşısında bütünlük sağlamak için yoğun makyaj ve cilt tonu eşitleyici kremler kullandığı biliniyor.

OTOPSİ RAPORLARI DOĞRULAMIŞTI

Michael Jackson, 1993 yılında Oprah Winfrey'e verdiği efsanevi röportajda, beyaz olmak istemediğini ve cildinin bir hastalık nedeniyle renk değiştirdiğini açıkça ifade etmişti. Sanatçının vefatından sonra hazırlanan otopsi raporları ve dermatoloğu Arnold Klein da Jackson’ın vitiligo hastası olduğunu resmi olarak doğrulamıştı.

VİTİLİGO NEDİR?

Dünya genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 1'inde görülen vitiligo, cildin renk pigmentlerini kaybetmesiyle ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Ciltte beyaz veya açık renkli lekelerin oluşmasına neden olan bu durum; genellikle eller, kollar, ayaklar ve yüz bölgesinde etkisini gösterir.