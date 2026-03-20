Miley Cyrus hayranlarına büyük müjde: 15 yıl sonra yeniden Hannah Montana oluyor!

Bir neslin hafızasına kazınan, gizli bir pop yıldızı hayatı yaşayan genç bir kızın hikayesini konu alan Hannah Montana, 20. yaşını görkemli bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, 2011 yılında veda ettiği ikonik karakterine, Disney+ platformunda yayınlanacak özel bir bölümle geri dönüyor.

20. YILA ÖZEL DEV PRODÜKSİYON

İlk kez 24 Mart 2006'da izleyiciyle buluşan dizinin yıldönümü programında hayranları büyük sürprizler bekliyor. Hannah Montana 20. Yıldönümü Özel bölümünde; daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler gün yüzüne çıkacak, unutulmaz setler yeniden kurulacak ve dizinin ikonik anları tekrar canlandırılacak. Ayrıca Cyrus'un, karakterin dillerden düşmeyen bazı şarkılarını modern bir dokunuşla yeniden yorumlaması bekleniyor.

ALEX COOPER İLE SAMİMİ İTİRAF

Seyircilerin önünde çekilecek bu özel bölümde, ünlü podcast sunucusu Alex Cooper, Miley Cyrus ile kapsamlı bir röportaj gerçekleştirecek. Cyrus, dizinin kariyerine ve özel hayatına etkilerini tüm samimiyetiyle anlatacak. Ünlü yıldız, daha önce karaktere yazdığı bir notta şu duygusal ifadeleri kullanmıştı:

"Her ne kadar 'ikinci bir kişilik' olarak görülsen de gerçekte, hayatımda kişiliğimi benden daha fazla kavradığın anlar oldu."

YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ BİR GEÇMİŞ

4 sezon boyunca devam eden ve 4 Emmy adaylığı kazanan dizi, sadece başrolleriyle değil konuk oyuncularıyla da efsaneleşmişti. Selena Gomez, Dwayne Johnson, Dolly Parton ve Larry David gibi isimleri ağırlayan yapımda; Cyrus'a babası Billy Ray Cyrus, yakın arkadaşları rolünde ise Emily Osment ve Mitchel Musso eşlik etmişti.