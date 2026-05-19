Milli Mücadele'nin 107. yılında ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları: 'İzindeyiz...'

19.05.2026 09:27:00
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık meşalesi, bugün tam 107 yaşında. Ünlü isimler de bugünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı
Kerem Alışık

Bugün 19 Mayıs... Unutmaz bu gençlik geleceğe atılan umut dolu adımları... Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı; bağımsızlığımızın, Milli Mücadele'mizin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Kalben

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlerin özgürce serpildiği güzel günlere...

Çağla Şıkel

İzinden yürüyen, yolundan şaşmaz.

Ali Sunal

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Demet Akbağ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Emre Aydın

Sonsuza kadar...

Demet Akalın

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Oktay Kaynarca

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

İbrahim Tatlıses

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" Mustafa Kemal Atatürk.

