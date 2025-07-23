Mimik oynatamadı: Ajda Pekkan'ın sahnedeki son hali gündem oldu!

Türk müziğinin tartışmasız en ikonik isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, yarım asrı aşan kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla her dönem ilgi odağı olmayı başarıyor. 79 yaşındaki Süperstar, bu kez de sosyal medya ve magazin dünyasının gündeminde.

Son konserinden paylaşılan görüntülerle yeniden dikkat çeken Pekkan, bu defa sahne performansından çok yüzündeki mimiksizlik ile sosyal medyada tartışma konusu oldu. @alacatimuhtari adlı Instagram hesabının yaptığı paylaşımda yer alan video kısa sürede yayıldı.

"MİMİK DEĞİL, IŞIĞI YETER!"

Görüntülerde Ajda Pekkan’ın şarkı söylerken yüzünde neredeyse hiç mimik hareketi olmaması bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine yol açtı. Ünlü sanatçının fazla botoks ve dolgu yaptırmış olabileceği yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar ise "O bir yıldız, mimik değil ışığı yeter" diyerek Pekkan’a destek verdi.

Ajda Pekkan’ın yıllara meydan okuyan enerjisi ve güçlü sahne performansı ise birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.