Muazzez Abacı'dan korkutan haber: Kalp krizi geçirdi!

Türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Ünlü söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor.”

TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle sahnelere ara veren Muazzez Abacı, yaklaşık dört yıldır psikiyatri uzmanı olan kızı Saba Abacı ile birlikte Amerika’da yaşıyor.

Geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan müdahaleyle stent takılan usta sanatçının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sevenleri, Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı’dan gelecek iyi haberleri beklerken, sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.