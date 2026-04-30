Müge Anlı’da şoke eden itiraf: TikTok uğruna hem evi hem tarlası elinden gitti

Hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez bir kayıp vakasından ziyade, dijital dünyanın karanlık yüzü konuşuldu. Programa, hiç tanımadığı annesi Fatma Balakan’ı bulmak umuduyla katılan Kadir Cem Düdük, annesinin izini sürerken içine düştüğü maddi yıkımı gözler önüne serdi.

"KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Annesiyle babasının ayrılmasından sonra annesinin izini kaybettiklerini belirten Düdük, hayat hikayesini anlatırken TikTok platformunda geçirdiği zamanın bedelini ağır ödediğini açıkladı. Canlı yayınlarda diğer kullanıcılara hediye göndermek amacıyla sürekli "jeton" satın aldığını söyleyen genç adam, bir süre sonra bu durumun bir bağımlılığa dönüştüğünü itiraf etti.

ÖNCE TARLA GİTTİ, SONRA EV İCRALIK OLDU

Maddi kayıplarının boyutunun dudak uçuklattığını belirten Kadir Cem Düdük, hediye gönderme hırsı yüzünden elindeki nakit tükenince önce tarlasını sattığını dile getirdi. Harcamaların ve borçların önünü alamayan Düdük, sürecin sonunda evinin de icralık olduğunu açıkladı. Evini kaybetmemek için akrabalarına satmak zorunda kaldığını söyleyen Düdük’ün bu anlattıkları, Müge Anlı ve stüdyodaki izleyicilerde şaşkınlık yarattı.