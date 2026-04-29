Müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı: Melike şahin anne oluyor!

Türk müziğinin son dönemdeki en güçlü seslerinden biri olan Melike Şahin, özel hayatına dair sevindirici bir gelişmeyi ilk kez sahneden paylaştı. Geçtiğimiz yıl Sedat Arpalık ile sade bir törenle hayatını birleştiren Şahin, anne olacağını İstanbul'daki dinleyicilerine müjdeledi.

"HEYECANLA BU AKŞAMI BEKLİYORDUM"

Konserine yoğun ilgi gösteren hayranlarına seslenen 37 yaşındaki şarkıcı, karnının belirginleştiği anları sahne ışıkları altında göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Umarım iyi akşamlar geçireceğiz. Bu salı akşamınızı benimle geçirmek istediğiniz için çok mutluyum. Günlerdir heyecanla bu akşamı bekliyorum. Konserlerimiz genelde çok güzel geçiyor, bu akşam da tahminimce öyle olur. Alkışlarınızla ve eşliklerinizle bana yardım edin."





ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI

Sahnedeki duygu dolu anların ardından mutluluğunu sosyal medya hesabına da taşıyan Melike Şahin, hamilelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma; Seda Sayan, Edis ve Meriç Aral gibi sanat dünyasından pek çok isim tebrik mesajları yağdırdı. Hayranları, ünlü sanatçının bu yeni yolculuğunda mutluluk dileklerinde bulundu.