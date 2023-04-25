Murat Boz aldığı ölüm haberiyle yıkıldı: O anları paylaştı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:14

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:15

Murat Boz kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla’nın hayalini gerçekleştirmek için ailesine ulaştı ancak aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Boz, üzüntüsünü dile getirdi.

Konuşmakta güçlük çeken şarkıcı, “Benim için çok zor bir video. Sıla’nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla’mız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum” dedi.