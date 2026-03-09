Mustafa Topaloğlu sahnede çılgına döndü: Benim gibi adama 'kısa kes' diyemezsin!

"Uzaylı" lakabıyla tanınan ve kendine has üslubuyla müzik dünyasının renkli isimlerinden biri olan Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam verdiği konserde yaşanan tartışma nedeniyle gündeme oturdu. Dinleyicileriyle buluştuğu mekânda sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, performansının ilerleyen dakikalarında ön sıralardan gelen bir müdahale sonrası sinirlerine hakim olamadı.

"İLK DEFA İSMİNİN DIŞINDA HAREKET ETTİN"

Konser sırasında ön sırada bulunan ve isminin Onur olduğu öğrenilen bir kişi, Topaloğlu’na seslenerek "Şarkıyı kısa tutalım" uyarısında bulundu. Bu sözler karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı, mikrofonu eline alarak doğrudan ilgili kişiye yöneldi. Topaloğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin. Benim gibi adama diyorsun ki 'kısa kes'."

SAHNEYİ TERK ETTİ: İZLEYİCİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sözlü uyarının ardından moralinin bozulduğu gözlenen Mustafa Topaloğlu, "Okumuyorum" diyerek performansı yarıda kesti ve hızlı adımlarla sahneden ayrıldı. Sanatçının ani kararı üzerine konser alanındaki dinleyiciler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, organizasyonun devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Topaloğlu'nun menajerlik biriminden veya etkinlik mekanından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.