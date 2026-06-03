Nesrin Cavadzade’den botoks iddialarına yanıt: 'Bu yaşta fresh görünmeme alışık değilsiniz!'

Ekranların ve sinemanın ödüllü, başarılı oyuncularından Nesrin Cavadzade, son dönemde rol aldığı projeler kadar sosyal medya platformlarında maruz kaldığı siber zorbalık ve estetik baskılarıyla gündeme geldi. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan “Daha 17” dizisinde Şebnem karakterine hayat veren ünlü oyuncu, dijital dünyada hakkında yapılan acımasız yorumlara kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla dile getirdiği “Botokstan gözünüz, kaşınız görünmüyor” şeklindeki iddialara net bir duruş sergilemek isteyen Cavadzade, kişisel hesabından videolu bir açıklama yayınlayarak estetik tartışmalarına son noktayı koydu.

"YEMEK YEMEYİ VE UYUMAYI BOTOKS SANIYORSUNUZ"

Takipçilerinin eleştirilerini tek tek okuduğunu belirten Nesrin Cavadzade, yüzünde herhangi bir medikal estetik işlem bulunmadığını, ekran karşısında arka arkaya yaptığı yüz mimikleriyle kanıtlamaya çalıştı. Alnını kırıştırıp kaşlarını özgürce hareket ettiren ünlü oyuncu, siber alandaki bu ısrarlı eleştirilere şu sözlerle meydan okudu:

“Ya arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Takmışsınız botokslarıma… ‘Nesrin Hanım botokslarınızı azaltın. Gözünüz, kaşınız görünmüyor’ demişsiniz. Siz hiç hayatınızda böyle hareket edebilen bir botoks gördünüz mü? Siz herhalde düzenli yemek yemeyi, sağlıklı uyumayı ve mutluluğu botoks sanıyorsunuz.”

"FRESH GÖRÜNMEME ALIŞIK DEĞİLSİNİZ"

Kaşlarındaki sıra dışı görünümün cerrahi ya da enjeksiyon bazlı bir işlemden kaynaklanmadığının altını çizen tescilli güzel, değişimin tamamen geçici bir kozmetik uygulama olan "laminasyon" işleminden ibaret olduğunu belirtti. Kadın oyuncuların yaşları ve dış görünüşleri üzerinden sistematik olarak eleştirilmesine de üstü kapalı bir sitemde bulunan Cavadzade, açıklamasını şu çarpıcı sözlerle tamamladı:

"Kaşlarımın laminasyonunu beğenmemiş olabilirsiniz, ona bir şey diyemem. Onu ben de ilk başta bir garipsedim. Ancak siz herhalde bu yaşta bir kadının bu kadar fresh, doğal ve dinamik görünmesine alışık değilsiniz. Ben halimden çok mutluyum."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü oyuncunun toplumsal estetik algılarını ve dayatmalarını tiye alan videolu paylaşımı, kısa sürede dijital platformlarda viral haline gelerek binlerce beğeni ve yorum aldı. Cavadzade'nin bu doğal ve cesur savunması sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Büyük bir kısım kullanıcı sanatçıya hak vererek kadınların dijital ortamda sürekli görünüşleriyle yargılanmasını eleştirirken, bir kısım kullanıcı ise popüler estetik tartışmasını sürdürmeye devam etti.