Nesrin Cavadzade hakkında yeni iddia: Sessiz sedasız evlendi mi?

Magazin dünyası, ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’den gelen gizemli paylaşımlarla çalkalanıyor. Birsen Altuntaş’ın gündeme getirdiği iddiaya göre; Cavadzade, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Kadir Taner Uçar ile nikah masasına oturdu. Ancak törene dair net bir bilgi ya da fotoğraf karesi paylaşılmaması, nikaı adeta bir "sır" haline getirdi.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIMLAR: GELİNLİK YOK, BOŞ SANDALYE VAR

İddiaları güçlendiren en önemli detay ise Cavadzade’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı manidar paylaşımlar oldu. Ünlü oyuncunun bir davet alanındaki boş sandalyeleri yayınlaması ve ardından Uçar ile sırtı dönük bir karesine yer vermesi "nikahın ardından yapılan ilk paylaşımlar" olarak yorumlandı. Öte yandan, oyuncunun köpeği Dolce’ye papyon takması da takipçileri tarafından bir "düğün hazırlığı" işareti olarak görüldü.

SABAH SET, AKŞAM NİKAH MI?

Bir diğer dikkat çeken iddia ise Cavadzade’nin iş disiplinine dair oldu. Ünlü oyuncunun nikah kıydığı öne sürülen günün sabahında, başrolünde yer aldığı “Daha On Yedi” dizisinin afiş çekimleri için sette olduğu öne sürüldü. Yoğun set programının ardından nikah işlemlerinin gerçekleştiği konuşuluyor.





İddiaların odağındaki bir diğer nokta ise nikah tarihinin seçimi. Nikahın, Kadir Taner Uçar’ın doğum gününde gerçekleştiği söylenirken; 43 yaşındaki Cavadzade ile 36 yaşındaki Uçar arasındaki 7 yaş farkı da sosyal medyada en çok tartışılan konular arasında yer aldı.