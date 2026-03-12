Nicole Kidman’dan Alexander Skarsgård itirafı: 'Öpüşürken iğrendim!'

Hollywood’un yıldız ismi Nicole Kidman, katıldığı bir podcast yayınında kamera arkasına dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. 58 yaşındaki Oscar ödüllü aktris, ekranlardaki en kötü öpüşme deneyimini, 2017 yılında büyük ses getiren 'Big Little Lies' dizisindeki partneri Alexander Skarsgård ile yaşadığını itiraf etti.

"SANA AŞIK OLMAM GEREKİYOR, FALAFELİ KALDIR!"

Dizide dışarıdan kusursuz görünen ancak şiddet sarmalındaki bir çifti canlandıran ikilinin setine, Skarsgård'ın beslenme tercihleri damga vurmuş. Kidman, sahnelerden önce partnerinin falafel yemesinden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle anlattı:

"Alex sahneleri çekmeden önce falafel sandviç yediğinde ona, 'Hayır, hayır Alex. Sana aşık olmam ve seni öpmem gerekiyor, o falafelleri şimdi kaldır' dedim. Eminim bir daha asla yemedi. Ona artık öpüşmeden ve sevişmeden önce falafel yok dedim."





"NE KADAR PARA TEKLİF EDİLİRSE EDİLSİN..."

Ağız kokusuna karşı aşırı hassasiyeti olduğunu vurgulayan Kidman, bu durumun kendisi için "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Dünyanın en güzel erkeği olsanız bile ağız kokusuyla yanıma gelirseniz ben yokum. Eğer üzerime nefes verirseniz ve ben geri çekilmek zorunda kalırsam, bana ne kadar para teklif ederseniz edin o işi yapmam" diyerek profesyonel sınırlarını çizdi.

COVİD DÖNEMİNDE "KOKU" ÖZGÜRLÜĞÜ

Kidman, koku hassasiyeti nedeniyle yaşadığı zorlukların Covid-19 döneminde ilginç bir boyuta ulaştığını da ekledi. Geçici olarak koku duyusunu kaybettiği dönemde "Sonunda özgürdüm" diyerek rahatladığını belirten yıldız oyuncu, magazin dünyasının en çok merak edilen sorularından birini de yanıtladı. Kidman’a göre Hollywood’un en güzel kokan ismi ise pop yıldızı Rihanna.