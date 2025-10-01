Nicole Kidman ile Keith Urban boşanıyor: 19 yıllık evlilik sona eriyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.10.2025 11:28:00
Haber Merkezi
Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 19 yıllık eşi Keith Urban’a “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanma davası açtı; çiftin çocukları için velayet anlaşması çoktan yürürlüğe girdi.

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile ünlü müzisyen Keith Urban’ın boşanacağı kesinleşti. Kidman, 19 yıllık evliliğini sona erdirmek için eşine dün resmi olarak boşanma davası açtı.

Bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştığı ve ayrılık istemediği iddia edilen Kidman’ın, “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Mahkeme belgelerine göre çiftin 17 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret için halihazırda yürürlükte olan bir velayet anlaşması bulunuyor. Anlaşmaya göre, Nicole Kidman çocuklarla yılda 306 gün, Keith Urban ise 59 gün birlikte olacak. İki tarafın da birbirinden çocuk veya eş nafakası talep etmeyeceği, belgelerde her ikisinin de aylık gelirlerinin “100 bin doların üzerinde” olarak beyan edildiği görüldü.

Boşanma sonrası her iki taraf da kendi mal varlıklarını koruyacak. Kidman, çocukların “birincil ikametgah ebeveyni” olmak istediğini belirtirken, önemli kararların ise ortak şekilde alınacağını vurguladı.

58 yaşındaki Nicole Kidman ile 57 yaşındaki Keith Urban’ın haziran ayından bu yana ayrı yaşadığı ifade edildi.

