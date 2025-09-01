Nicole Kidman'la başrolü paylaşmıştı... Aras Aydın Venedik'ten ödülle döndü!

Oyuncu Aras Aydın, 82. Venedik Film Festivali’nden ödülle döndü. Aydın, festivalin prestijli etkinliklerinden Premio Kinéo Ödülleri'nde “Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” seçildi. Ünlü oyuncu, hem jüri hem de uluslararası izleyici oylarıyla bu ödülün sahibi oldu.

Kırmızı halıda beyaz smokiniyle boy gösteren Aras Aydın, şıklığı ve enerjisiyle dikkat çekti. Basın mensupları ve davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Aydın, festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Venedik’te ödüle layık görülen Aydın, Nicole Kidman ile başrollerini paylaştığı “Nine Perfect Strangers” dizisindeki performansıyla uluslararası izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.