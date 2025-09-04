Nihal Candan’ın babası tedavi sürecini ilk kez anlattı: 'İliği kurumuş'

1.5 ay önce hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın acılı babası Dr. Hakan Candan, Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının konuğu oldu. Uzun süredir gündeme gelmeyen baba, kızıyla ilgili ilk kez çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Benim Stilim programıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edinen Nihal Candan, geçtiğimiz haziran ayında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 kiloya kadar düşen genç fenomenin anoreksiya ve organ yetmezliği teşhisi konmuş, yoğun bakım sürecini ise son ana kadar reddetmişti. Nihal Candan, 20 Haziran akşamı hayatını kaybetmişti.

Programda duygusal anlar yaşayan Hakan Candan, kızının tedavi sürecine dair şunları paylaştı:

“Kızım hastanede ölümcül bir noktaya geldiğini o sanal gerçekliğin etkisiyle kabul edemedi. Nihal, serum bile içinde şeker olduğu için kabul etmedi. Kızımın iliği kurumuş. Vücut artık kendini bitirmiş.”

Dr. Hakan Candan’ın açıklamaları, sosyal medya ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.