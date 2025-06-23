Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek suçlamalar hakkında ilk kez konuştu!

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan, "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 20 Haziran’da anoreksiya nervoza hastalığıyla verdiği mücadeleyi kaybetti. Hastalığı süresince 23 kiloya kadar düşen Candan, 5 Haziran’da 29 kiloya kadar düşünce hastaneye kaldırılmıştı. Beslenmeyi reddetmesi üzerine yoğun bakıma alınan Candan, aynı gün içinde kalbi iki kez durarak hayatını kaybetti.

CEZAEVİ SÜRECİ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 16 Kasım 2023 tarihinde “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken ciddi oranda kilo kaybı yaşayan Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından kısa süreli toparlanma görülse de zamanla tekrar zayıfladığı gözlemlendi.

AİLE İÇİNDE GERİLİM: ANNE CANDAN’DAN SUÇLAMA

Nihal Candan’ın ölümünün ardından ailesi arasında da çatlaklar oluştu. Annesi Umut Candan, yaptığı açıklamada eski damadı Faruk Çiçek’i suçlayarak, “Kızımı yalnız bıraktı, onu asla affetmiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FARUK ÇİÇEK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Uzun süredir sessizliğini koruyan Faruk Çiçek, Show TV’den Berat Aşıcıoğlu’na konuşarak kamuoyuna ilk açıklamasını yaptı. Çiçek, kendisini şu sözlerle savundu:

“Benim yüzümden hastanelere düşmedi. Nihal’i ben öldürmedim. Hapse girmeden önce ayrılık kararı almıştık.”

“YOĞUN BAKIMDA HELALLEŞTİK”

Faruk Çiçek ayrıca, “terk etti” iddialarına da yanıt verdi:

“Nihal’in uğradığı başka haksızlıklar varken, boşanma davam olan birisinin yanında durmadığım için mi adımı kötüye kullanıyorlar? Yurt dışında olmama rağmen döndüm, hastaneye gittim. Yoğun bakımda yanında oldum, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim.”

GAZETECİ PINAR KERİMOĞLU DOĞRULADI

Kamuoyunda “neden hiç ortalarda yoktu” şeklinde eleştirilen Faruk Çiçek’in aslında Nihal Candan’la son kez görüştüğü, gazeteci Pınar Kerimoğlu’nun açıklamalarıyla da doğrulandı. Kerimoğlu, “Nihal yoğun bakımdayken Faruk'u görmek istediğini söyledi. Ben Faruk’la konuştum. O da birkaç saat sonra hastaneye gidip hem doktorla görüştü hem Nihal’le helalleşti” dedi.