Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, bir süredir anoreksiya nervoza teşhisiyle hastanede tedavi görüyordu. Ne yazık ki Candan, iki gün önce hayatını kaybetti. Dün ailesi ve yakınları, onu son yolculuğuna uğurladı.





Candan’ın hastanede kaldığı dönemde sık sık ziyaretine giden ve yalnız bırakmayan modacı dostu Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Kerimoğlu, Nihal Candan’ın eski eşi Mehmet Faruk Çiçek’i görmek istediğini ve bu yüzden gözyaşları döktüğünü belirtti.

Modacı Kerimoğlu, ayrıca Nihal’in annesi Umut Candan’ın kendisinden Mehmet Faruk Çiçek’i aramasını rica ettiğini, ancak Çiçek’in eski eşini görmek istemediğini ifade etti.





MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Mehmet Faruk Çiçek, 1 Şubat 1986'da Şırnak'ta doğdu. Çiçek, Seyid Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Daim Tabacco’nun sahibidir.