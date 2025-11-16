O yorum Oktay Kaynarca'yı çok sinirlendirdi... Verdiği tepki gündem oldu!

Kim Milyoner Olmak İsterin yeni sunucusu olarak ekranlara dönen Oktay Kaynarca, sunuculuk görevi sonrası hangi dizi projesiyle setlere geri döneceği merak konusu olmaya devam ediyor. “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ardından bir süre dinlenmeye çekilen ünlü oyuncunun, ATV’de güçlü bir yapımla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Son dönemde sosyal medyada sık sık gündeme gelen Kaynarca, bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Bir kullanıcı, oyuncunun saçlarının ön kısmında protez bulunduğunu iddia eden bir yorum yaptı. Genellikle takipçilerine yanıt vermemeyi tercih eden Kaynarca, bu iddiaya sert bir ifadeyle karşılık verdi.

Ünlü oyuncu, söz konusu yoruma “yalancının…” şeklinde tepki göstererek gündem oldu.



