Ocak ayında boşanmışlardı: Nicole Kidman ve Keith Urban özel günlerde birbirini unutmadı

Hollywood'un en uzun soluklu evliliklerinden birine imza atan ancak bu yılın başında hayranlarını yıkan bir kararla 19 yıllık evliliklerini resmen bitiren Nicole Kidman ve Keith Urban, ayrılık sonrası sergiledikleri medeni tutumla takdir topluyor. Ocak ayında yollarını ayıran ikili, geride bıraktığımız günlerde kutlanan özel günlerde birbirlerini unutmayarak aralarındaki saygının altını bir kez daha çizdi.

KEİTH URBAN'DAN ESKİ EŞİNE RESMÎ İSİMLİ KUTLAMA

Ünlü country şarkıcısı Keith Urban, eski eşi Nicole Kidman'ın 59'uncu yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 58 yaşındaki şarkıcı, Kidman'ın tam adını kullanarak, "Doğum günün kutlu olsun, Nicole Mary!" mesajını yayınladı. Urban'ın bu sade ve zarif tebriği, ikilinin boşanma sonrasında da iletişimlerini koparmadığının ilk sinyali oldu.

NİCOLE KİDMAN’DAN "BABALAR GÜNÜ" İTİRAFI GİBİ PAYLAŞIM

Keith Urban'ın bu jestine Nicole Kidman'ın yanıtı ise Babalar Günü'nde geldi. Son dönemde magazin basınında, çiftin kızları Sunday Rose (17) ve Faith Margaret'in (15) boşanmanın ardından babaları Keith Urban ile görüşmeyi kestiği iddiaları yüksek sesle konuşuluyordu. Kidman, yaptığı paylaşımla bu dedikodulara adeta son noktayı koydu.

Başarılı oyuncu, Babalar Günü mesajında hem 2014 yılında vefat eden kendi babası Antony Kidman'ın bir fotoğrafına yer verdi hem de eski eşi Keith Urban'ın kızları Sunday ve Faith ile birlikte çekilmiş samimi bir karesini paylaştı. Kidman fotoğrafın altına, "Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" notunu düşerek eski eşinin babalığını onore etti.





Çifte yakın kaynaklar, velayeti esas olarak annelerinde olan genç kızların, mahkeme kararı gereği iki haftada bir hafta sonu babaları Keith Urban ile zaman geçirdiklerini ve iddia edilenlerin aksine babalarıyla sağlıklı bir iletişim sürdürdüklerini belirtiyor.