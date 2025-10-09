Ödül töreninde akılalmaz hata: Ünlü oyuncuyu ölü gösterdiler!

Haliç Kongre Merkezi, bu yıl 27’nci Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Gecede ödüller sahiplerini bulurken, törene damga vuran şaşırtıcı bir hata yaşandı.

“YİTİRDİKLERİMİZ” BÖLÜMÜNDE ADI YER ALDI

2025 yılında hayatını kaybeden sanatçılar anılırken dev ekranda ünlü oyuncu Alper Atak’ın fotoğrafı ve ismi de gösterildi. Bu durum salondaki birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Atak’ın arkadaşları, ailesine taziye mesajları göndermeye başladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI: “YAŞIYORUM”

Kısa süre sonra Alper Atak, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu:

“27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde ‘Yitirdiklerimiz’ bölümünde adımın yer alması son derece talihsiz bir hatadır. Sağlığım yerindedir, yaşıyorum.”

ORGANİZASYON SAHNEDE ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan hatanın ardından sanat koordinatörü Murat Ovalı sahneye çıkarak özür diledi.

Atak, yaptığı açıklamada hatadan dolayı şikayetçi olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu yanlışlık hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür. Arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan dostlarıma teşekkür ederim.”

Gecede yaşanan bu olay, ödüllerden çok organizasyonun büyük hatasıyla gündeme geldi.