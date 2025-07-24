Oğuzhan Koç iddiaları yalanladı: 'O paraya ev alacak olsak Riva'dan almayız'

Şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte önceki akşam Yeniköy’de objektiflere takıldı. Koç, ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığına dair açıklamalarda bulunurken, hakkında çıkan "Riva’dan 65 milyon TL’lik villa aldı" iddialarını da yalanladı.

Beşiktaş’ta 85 bin TL’ye kirada oturan Koç, ev sahibinin kira bedelini dört katına çıkarması üzerine hukuki yollara başvurmuştu. Bu gelişmenin ardından basında, ünlü şarkıcının Riva’dan yüksek fiyatlı bir villa satın aldığı öne sürülmüştü.

Oğuzhan Koç, iddiaları şu sözlerle reddetti:

“Ev sahibiyle yaşadığım kriz nedeniyle gerçekten mağdur oldum. O paraya ev alacak olsak Riva’dan almayız. Bu iddialar doğru değil.”