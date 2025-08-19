One Direction'ın yıldızı Louis Tomlinson 'yanlışlıkla' evlendi!

Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson, Jakarta’daki konseri öncesinde hayranlarıyla buluştuğu imza etkinliğinde ilginç bir olay yaşadı. Tomlinson, kendisine uzatılan bir belgeyi fark etmeden imzaladı. Ancak belgenin aslında bir evlilik cüzdanı olduğu ortaya çıktı.

YANLIŞLIKLA “EVLİ” SAYILDI



“Faith In The Future” albümü kapsamında Endonezya’nın başkenti Jakarta’da sahne alan Tomlinson, imza günü sırasında hayranının getirdiği evrakı incelemeden imzaladı. Daha sonra bunun bir evlilik cüzdanı olduğu öğrenildi. Hayran ise kendisini “Louis Tomlinson’ın eşi” olarak tanıttı.

HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL



Her ne kadar imzalı bir evlilik cüzdanı ortaya çıkmış olsa da, Endonezya yasalarına göre resmi evliliklerin geçerli sayılması için tören yapılması gerekiyor. Bu nedenle Tomlinson’ın habersiz “evliliğinin” hukuken geçerli olmadığı açıklandı.