Onur Akın’a klip çekimleri sırasında at çarptı: 'Az kalsın nalları dikiyordum'

Sanatçı Onur Akın, yeni şarkısı “Sen Gidersen” için Kayseri’de gerçekleştirilen klip çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

Kapadokya, Niğde-Kemerhisar ve Kayseri’de toplam 2,5 gün süren çekimlerin yönetmenliğini Burak Yıldırım üstlendi. Klibin Kayseri’nin Hörmetli köyünde yapılan sahneleri sırasında, Akın’ın arkasında koşuşturan atlardan biri sanatçıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Akın, büyük bir tehlike atlattı.

Şans eseri atların sanatçının üzerine basmaması olası bir faciayı önlerken, kazanın ardından 58 yaşındaki Onur Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akın, yaşadığı olayı BirGün’e şu sözlerle anlattı:

“Karlı bir havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu.”

Kliplerinde doğa ve hayvan temalarını sıkça kullanan Onur Akın, daha önce de “Seviyorum Seni” şarkısının klibinde kafasını taşa çarpan bir koyunun görüntüsüyle sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.