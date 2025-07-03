Orlando Bloom'dan ayrılmıştı... Katy Perry sahnede gözyaşlarını tutamadı!

Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom’dan ayrıldığı haberinin ardından sahnede duygusal anlar yaşadı. 40 yaşındaki şarkıcı, Avustralya’nın Adelaide kentinde düzenlenen Lifetimes Dünya Turnesi’nin son gösterisi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gösterinin sonunda kollarını başının üzerine kaldırarak elleriyle kalp şekli yapan Perry, sahnede ağladı.





“Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim Avustralya. Bu, benim için dünyalar demek” diyen şarkıcı, daha sonra kendini toparlayıp “Şimdi ‘Firework’ şarkısını söyleyelim” dedi.

AYRILIK HABERİNDEN SONRAKİ TEPKİLER

Katy Perry’nin sahnede duygusal anlar yaşadığı konserden birkaç gün önce, 48 yaşındaki ünlü oyuncu Orlando Bloom ile ayrıldığı haberi duyurulmuştu. Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan ve 2019’da nişanlanan çiftin dört yaşında Daisy Dove adında bir kızları bulunuyor.

Perry’nin Avustralya’da sahne aldığı günlerde Orlando Bloom da Instagram hesabından anlamlı paylaşımlarda bulundu. Ünlü oyuncu, Buddha’nın “Her gün yeni bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız şey en önemli şeydir” sözünü yayımladı.

Bloom ayrıca, Daisaku Ikeda’nın ‘Daily Encouragement’ adlı eserinden “Önemli olan ilk adımı atmaktır. Küçük bir korkunun cesurca üstesinden gelmek, bir sonrakini üstlenme cesaretini verir” sözünü de sayfasında paylaştı.

İLİŞKİLERİ VE GEÇMİŞİ

Orlando Bloom ile Katy Perry, ilk kez 2016’da Altın Küre partisinde tanıştı. Çift 2017’de kısa bir ayrılık yaşadıktan sonra Mart 2018’de barıştı. 2019 Sevgililer Günü’nde nişanlanan ikili, Ağustos 2020’de kızları Daisy Dove’u kucaklarına aldı.

2020 yazında Japonya’da evlenmeyi planlayan çift, pandemi nedeniyle düğün törenini ertelemek zorunda kaldı.