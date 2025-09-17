Oryantal Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan yürek burkan paylaşım

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 17 Mart 2025’te yaşamını yitirmişti.

Ünlü sanatçı, 18 Mart’ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bodrum’daki Aile Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi.

Tanyeli’nin vefatının ardından zor günler geçiren oğulları Taylan ve Teoman, annelerine duydukları özlemi sık sık dile getiriyor.

Kardeşlerden Taylan, son paylaşımıyla duygulandırdı. Annesinin mezar taşını paylaşan Taylan, “Bugün 6 ay oldu. Bazı isimler silinir, onun hakikati kalır” sözleriyle özlemini dile getirdi.