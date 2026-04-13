Oyuncu Barış Arduç, İtalya'daki turnuvada altın madalya kazandı

Ekranların sevilen yüzü Barış Arduç, bu kez bir dizi veya film projesiyle değil, uluslararası arenada elde ettiği spor başarısıyla adından söz ettiriyor. Spora olan tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 - IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katıldı.

85 KİLODA GELEN ŞAMPİYONLUK

Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların mücadele ettiği turnuvada Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde tatamiye çıktı. Rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen başarılı oyuncu, zorlu mücadelelerin ardından altın madalyanın sahibi oldu.

TATAMİ ÜZERİNDE GÜÇ GÖSTERİSİ

Uluslararası standartlarda düzenlenen organizasyonda sergilediği teknik ve fiziksel kondisyonuyla dikkat çeken Barış Arduç, final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle ödülüne kavuştu. Şampiyonluk sevincini boynuna taktığı altın madalyayla kutlayan Arduç, tüm dünya şampiyonlarının geleneksel hale getirdiği madalya pozunu vererek başarısını ölümsüzleştirdi.