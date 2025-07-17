Oyuncu Emre Törün'e veda: Eşi gözyaşlarına boğuldu

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Emre Törün, uzun süredir mücadele ettiği kansere 16 Temmuz'da yenik düştü.

"Arka Sokaklar", "Üç Kız Kardeş", "Bir Zamanlar Kıbrıs" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi pek çok yapımda başarılı performanslar sergileyen Törün'ün vefatı, ailesi, sanat camiası ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

ÜSKÜDAR’DA ANMA TÖRENİ

Emre Törün için bugün Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde bir anma töreni düzenleniyor. Tören öncesinde oyuncunun eşi Nurkan Törün ve annesi, gözyaşlarına hâkim olamadı. Acılı aileyi yakın dostları ve sevenleri teselli etmeye çalıştı.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncunun cenazesi, Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. 2. Sayfa'nın haberine göre, törene katılan oyuncu Erkan Bektaş ve Müjde Uzman gibi isimler meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Müjde Uzman, törende duygusal anlar yaşadı.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul’da doğan Emre Törün, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Sanat hayatına 1996 yılında Kara Melek dizisiyle adım atan Törün, bu yapımda dört sezon rol aldı.

Daha sonra Arka Sokaklar, Bir Zamanlar Kıbrıs, Üç Kız Kardeş, Mahsusa: Trablusgarb gibi birçok dizide izleyiciyle buluştu. 2015-2017 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı "Nevzat Çankırılı" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Şeref" karakterine hayat veren Törün, aynı zamanda uzun yıllar tiyatro sahnelerinde yer aldı ve seslendirme sanatçısı olarak da birçok projede görev aldı.