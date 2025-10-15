Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyuncu İrem Helvacıoğlu anne oldu

15.10.2025 17:03:00
Oyuncu İrem Helvacıoğlu anne oldu

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ilk kez anne oldu; yakın arkadaşı müjdeli haberi “Anne kız çok sağlıklı” diyerek duyurdu.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, bugün ilk kez anne oldu.

Son olarak Karadut dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenmişti. Nikahın ardından kısa süre sonra hamile olduğunu duyuran oyuncu, bugün doğum yaptı.

MÜJDEYİ YAKIN ARKADAŞI DUYURDU

Helvacıoğlu’nun yakın arkadaşı Sebile Ölmez, hastane odasında çektiği balonlu paylaşımı “Kızımız geldi” notuyla yayımladı. Ölmez, “Anne kız çok sağlıklı” diyerek iyi haberi sevenleriyle paylaştı.

Image

İlk kez anne baba olan çift, kızlarının adını ise şimdilik açıklamadı.

