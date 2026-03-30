Oyuncu Kim Novak: 'Sydney Sweeney beni oynamak için fazla seksi'

Sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından, Alfred Hitchcock imzalı 'Vertigo' filmiyle hafızalara kazınan Kim Novak, yakında izleyiciyle buluşacak olan 'Scandalous' filmi öncesinde tartışma yaratacak ifadeler kullandı. 1950’li yılların ikonik oyuncusu Novak, kendisini canlandıracak olan yeni nesil yıldız Sydney Sweeney’in bu rol için "fiziksel olarak" yanlış bir tercih olduğunu iddia etti.

"BELDEN YUKARISI FAZLA ÇIKINTILI"

The Times gazetesine konuşan 91 yaşındaki efsane aktris, Sweeney’in oyunculuk yeteneğinden ziyade fiziksel hatlarına odaklandı. Novak, genç oyuncunun vücut hatlarının kendisini doğru bir şekilde yansıtmayacağını ima ederek, Sweeney'nin "belden yukarısının çok fazla çıkıntı yaptığını" söyledi. Bu açıklamalar, Hollywood’da temsil ve fiziksel benzerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CİNSELLİK VURGUSU RAHATSIZ ETTİ

Söz konusu film, Kim Novak ile siyahi şarkıcı Sammy Davis Jr. arasında 1950’li yılların ırkçı atmosferinde yaşanan ve büyük baskılar sonucu bitmek zorunda kalan aşk hikayesini konu alıyor. Novak, Sweeney'nin imajı nedeniyle filmin sadece cinsel bir boyuta indirgenmesinden endişe duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sydney Sweeney her zaman çok seksi göründüğü için, hikayenin içinde cinsel bir ilişki olmaması imkansız algılanıyor. Oysa bizim hikayemiz çok daha derindi."

BÜYÜK AŞK VE MAFYA TEHDİDİ

Novak ile Davis’in 1950’lerin sonundaki ilişkisi, dönemin Columbia Pictures yöneticisi Harry Cohn'un mafya bağlantılarını kullanarak Davis’i tehdit etmesiyle trajik bir şekilde son bulmuştu.

Öte yandan, eleştirilerin odağındaki Sydney Sweeney daha önce yaptığı açıklamalarda, bir sinema efsanesini canlandıracak olmaktan ve Novak ile tanışma ihtimalinden büyük heyecan duyduğunu dile getirmişti. Novak’ın bu sert çıkışına genç oyuncudan henüz bir yanıt gelmedi.