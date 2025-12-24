Oyuncu Russell Brand'e yeni cinsel saldırı davaları açıldı

Bir süredir tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla gündemde olan İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, yeni davalarla karşı karşıya kaldı. 50 yaşındaki Brand’in, toplam 6 kadına yönelik cinsel suçlardan yargılanacağı açıklandı.

Daha önce hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla dava açılan Brand’e, 2009 yılında iki kadının polis raporlarına dayanan yeni suçlamalar yöneltildi. Oyuncunun, bu kapsamda 20 Ocak’ta İngiltere’de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Mart ayında Brand hakkında, 1999 ile 2005 yılları arasında işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle iki tecavüz, bir cinsel taciz ve iki cinsel saldırı suçlaması yöneltilmişti. Brand, söz konusu iddiaların tamamını reddetmişti.

İddialara göre suçlar; 1999 yılında İngiltere’nin Bournemouth kentinde gerçekleştiği öne sürülen bir tecavüz, 2001 yılında Londra’nın Westminster bölgesinde bir kadına yönelik cinsel taciz, 2004 yılında yine Westminster’da bir kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı ile 2004-2005 yılları arasında aynı bölgede başka bir kadına yönelik cinsel saldırı olaylarını kapsıyor.

Suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından Russell Brand, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Rızaya dayalı olmayan hiçbir eylemde bulunmadım” ifadelerini kullanmıştı.

Polis, söz konusu iddialar üzerine 2023 yılında resmi soruşturma başlatmıştı. İddialarda yer alan kadınlardan biri, Russell Brand’in 31 yaşında olduğu dönemde kendisinin 16 yaşında olduğunu ve aralarında bir ilişki bulunduğunu ileri sürmüştü.