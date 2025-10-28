Ozan Güven 'açıklama' yapmıştı: Deniz Bulutsuz’tan ilk paylaşım

2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ozan Güven, geçen aylarda yerel mahkeme tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası onanan Güven, denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 günlük kısmını açık cezaevinde geçirecek.

OZAN GÜVEN’DEN AKILALMAZ AÇIKLAMA

Yaşananlardan 5 yıl sonra konuşan Güven, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Deniz Bulutsuz, ifadesinde ‘Saatlerce şiddet gördüm’ diyor ya… Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir, bilmiyorum ben yapmadım. Bir kadını sevdim, onunla birlikte olmak istedim… Bana açılan 6 davanın 5’inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil.”

Güven, açıklamasında kendisini savunarak, Bulutsuz’a yönelik özür dilemeyeceğini belirtti ve tanıdıklarını da bilgilendirdi.

DENİZ BULUTSUZ’TAN İLK PAYLAŞIM

Basın toplantısının ardından gözler Deniz Bulutsuz’a çevrildi. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Bulutsuz, şunları ifade etti:

“Mükemmel bir zamanlama ile 24 saatlik bir kaçışla ses terapisine gitmiştim. Telefonum kapalıyken çok fazla mesaj atan ve arayan olmuş. İyi niyet ve samimiyetle merak eden tanıdığım tanımadığım herkese teşekkürler. Ben çok iyiyim, güçlüyüm, huzurluyum, yanımda olduğunuzu biliyor ve hissediyorum. Yalnız değilim / değiliz.”

Bulutsuz’un açıklaması, takipçileri tarafından destek ve iyi dileklerle karşılandı.