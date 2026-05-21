Özcan Deniz'den ağabeyi ve kız kardeşine ağır suçlamalar: 'Emeğimi yok pahasına satıp yedin!'

Magazin dünyası, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in doğum gününde yaptığı şoke edici paylaşımlarla çalkalanıyor. 54'üncü yaşına basan Deniz, sosyal medya hesabından yayımladığı zehir zemberek bir "açık mektup" ile içini döktü.



Eşi ve oğluna sevgi dolu sözlerle teşekkür eden ünlü sanatçı, bazı aile bireylerine ise yenilir yutulur cinsten olmayan suçlamalar yöneltti. Uzun süredir ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler ile mahkemelik ve kavgalı olan Deniz, sessizliğini çok ağır sözlerle bozdu.

EŞİNE VE OĞLUNA TEŞEKKÜR: "BENİ UÇURUMDAN ALDIN"

Paylaşımının ilk bölümünde oğlu Kuzey’e seslenen Özcan Deniz, "Hayatımı ve ruhumu dönüştürdün" ifadelerini kullandı. Kendisinden yaşça küçük eşi Samar Dadgar’a olan aşkını da dile getiren ünlü isim, "Uçurumdan aldın beni, aşkım ve dermanım oldun" diyerek zor günlerinde eşinin kendisine en büyük destekçi olduğunu vurguladı.





GEÇMİŞİN PERDESİ ARALANIYOR: "FARELİ EV" FİLMİ GELİYOR

Kanser tedavisi gören ve zor günleri geride bırakan annesine dair de kırgınlık barındıran ancak sevgi dolu bir mesaj yayımlayan Özcan Deniz, ailesinin geçmişini beyazperdeye taşıyacağını açıkladı:

"Sen ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadın. Neler çektiğini en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım; 'Fareli Ev'. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film, hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiğini hatırlatır. Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir hastalıktan kurtardım. Allah sana uzun bir ömür nasip etsin."

AĞABEYİNE VE KIZ KARDEŞİNE AĞIR SUÇLAMA: "ALLAH SENİ O İKİ İBLİSTEN KORUSUN"

Mektubun en çok dikkat çeken ve tartışma yaratan kısmı ise Özcan Deniz’in öz ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler’i hedef aldığı bölüm oldu. Annesine seslenirken "Allah seni o iki iblisten korusun" diyen ünlü sanatçı, ağabeyini yıllardır biriktirdiği emeği sömürmekle suçladı.





Ağabeyine yönelik çok sert ifadeler kullanan Deniz, "Alın terimi, 40 yıllık emeğimi yok pahasına satıp yedin" diyerek finansal bir ihanete uğradığını ileri sürdü.

Hızını alamayan ünlü şarkıcı, kız kardeşi Yurda Gürler için ise sadece "Allah seni ıslah etsin" demekle yetindi.

AİLENİN DİĞER ÜYELERİNİ AYIRDI

Kendisine sırt çevirdiğini iddia ettiği aile üyelerine öfke kusan Özcan Deniz, diğer kız kardeşlerini ise bu suçlamaların dışında tuttu. Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Deniz'e zeytin dalı uzatan şarkıcı, "Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız" notunu düştü. Aile içindeki bu büyük krizin ardından gözler, ağır suçlamaların hedefi olan ağabey Ercan Deniz'in yapacağı açıklamaya çevrildi.