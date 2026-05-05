Özgü Namal Cannes yolcusu: 'Sarı Zarflar' ile dünya sahnesine çıkıyor!

Ekranlara veda etmeye hazırlanan "Kıskanmak" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Özgü Namal, uluslararası arenada dev bir başarıya imza atıyor. Almanya’da büyük beğeni toplayan ve yönetmen koltuğunda İlker Çatak’ın oturduğu "Sarı Zarflar" filmi, Namal’ı önce Cannes, ardından Oscar yolculuğuna çıkarıyor.

CANNES HEYECANI BAŞLADI

Bu yıl 79. kez düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’ne katılacak olan Özgü Namal’ın, kırmızı halıdaki şıklığı ve kıyafet tercihi şimdiden moda ve sanat dünyasında merak konusu oldu. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde en büyük ödül olan Altın Ayı’yı kucaklayan film, Cannes’da da sinema otoritelerinin markajında olacak.

AKADEMİ KURALLARIYLA DOĞRUDAN OSCAR ŞANSI

Akademi’nin 1 Mayıs’ta yayınladığı devrim niteliğindeki yeni kararı, "Sarı Zarflar" filminin yolunu açtı. Yeni kurala göre; Berlin (Altın Ayı), Cannes (Altın Palmiye) ve Venedik (Altın Aslan) gibi seçili festivallerde ana ödülü kazanan İngilizce dışındaki yapımlar, artık ülkeleri tarafından aday gösterilme şartı aranmaksızın En İyi Uluslararası Film kategorisinde değerlendirmeye alınabiliyor.

Bu karar doğrultusunda, Özgü Namal’ın başrolünde olduğu yapım, 99. Oscar Akademi Ödülleri için yarışmaya doğrudan dahil oldu. Sinema dünyasının kalbinin atacağı büyük tören, 14 Mart’ta düzenlenecek.

EKRANLARA VEDA EDİYOR

Özgü Namal, bir yandan uluslararası başarıların gururunu yaşarken bir yandan da başrolünü üstlendiği "Kıskanmak" dizisinin 33. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.