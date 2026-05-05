Özgü Namal Cannes yolcusu: 'Sarı Zarflar' ile dünya sahnesine çıkıyor!

5.05.2026 11:52:00
Ünlü oyuncu Özgü Namal, başrolünde yer aldığı ve Berlin’de Altın Ayı kazanan "Sarı Zarflar" filmiyle dünya sinemasının zirvesine yürüyor. 79. Cannes Film Festivali’ne katılmaya hazırlanan Namal, Akademi’nin değişen kuralları sayesinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde doğrudan Oscar aday adayı olma hakkı kazandı.

Ekranlara veda etmeye hazırlanan "Kıskanmak" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Özgü Namal, uluslararası arenada dev bir başarıya imza atıyor. Almanya’da büyük beğeni toplayan ve yönetmen koltuğunda İlker Çatak’ın oturduğu "Sarı Zarflar" filmi, Namal’ı önce Cannes, ardından Oscar yolculuğuna çıkarıyor.

CANNES HEYECANI BAŞLADI

Bu yıl 79. kez düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’ne katılacak olan Özgü Namal’ın, kırmızı halıdaki şıklığı ve kıyafet tercihi şimdiden moda ve sanat dünyasında merak konusu oldu. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde en büyük ödül olan Altın Ayı’yı kucaklayan film, Cannes’da da sinema otoritelerinin markajında olacak.

AKADEMİ KURALLARIYLA DOĞRUDAN OSCAR ŞANSI

Akademi’nin 1 Mayıs’ta yayınladığı devrim niteliğindeki yeni kararı, "Sarı Zarflar" filminin yolunu açtı. Yeni kurala göre; Berlin (Altın Ayı), Cannes (Altın Palmiye) ve Venedik (Altın Aslan) gibi seçili festivallerde ana ödülü kazanan İngilizce dışındaki yapımlar, artık ülkeleri tarafından aday gösterilme şartı aranmaksızın En İyi Uluslararası Film kategorisinde değerlendirmeye alınabiliyor.

Bu karar doğrultusunda, Özgü Namal’ın başrolünde olduğu yapım, 99. Oscar Akademi Ödülleri için yarışmaya doğrudan dahil oldu. Sinema dünyasının kalbinin atacağı büyük tören, 14 Mart’ta düzenlenecek.

EKRANLARA VEDA EDİYOR

Özgü Namal, bir yandan uluslararası başarıların gururunu yaşarken bir yandan da başrolünü üstlendiği "Kıskanmak" dizisinin 33. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Özgü Namal’dan Berlin’de alkışlanan ‘Türkiye’ çıkışı: O soruyu anında düzeltti! Berlin Film Festivali’nde "En İyi Oyuncu" dalında Gümüş Ayı’ya aday gösterilen Özgü Namal, katıldığı söyleşide Türkiye ile ilgili sorulan provokatif soruyu düzelterek büyük takdir topladı. Namal, filmin Almanya’da çekilme nedenini "imkânsızlık" değil, hikâyenin ruhuna uygun bir "tercih" olarak nitelendirdi.
Özgü Namal yaşadığı trafik kazasını anlattı! İki çocuğuyla birlikte geçirdikleri trafik kazasına ilişkin konuşan Özgü Namal büyük bir kaza atlattıklarını söyledi. Namal, "Eğer emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı, hızlı gidiyor olsaydık çok daha büyük bir kaza olurdu" ifadelerini kullandı.
Özgü Namal Berlin’de devler liginde: Gümüş Ayı için Oscar’lı rakiplerle yarışacak! Ünlü oyuncu Özgü Namal, İlker Çatak imzalı 'Sarı Zarflar' filmindeki performansıyla 76. Berlin Film Festivali’nde 'En İyi Oyuncu' dalında aday gösterildi. Namal, ana yarışmada Gümüş Ayı için Juliette Binoche ve Amy Adams gibi dünya yıldızlarıyla yarışacak.