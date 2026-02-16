Özgü Namal’dan Berlin’de alkışlanan ‘Türkiye’ çıkışı: O soruyu anında düzeltti!

Dünya sinemasının kalbinin attığı 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale), Türkiye’nin gururu Özgü Namal fırtınası esiyor. İlker Çatak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Sarı Zarflar" filmindeki performansıyla Gümüş Ayı ödülüne aday gösterilen ünlü oyuncu, festival kapsamında düzenlenen basın toplantısında sergilediği vakur duruşla dikkatleri üzerine çekti.

"BU BİR ENGEL DEĞİL, SANATSAL TERCİHTİR"

Söyleşi sırasında Namal’a yöneltilen, "Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusu salonun atmosferini bir anda değiştirdi. Sorudaki gizli "Türkiye'de çekilemezdi" imasını anında fark eden usta oyuncu, cevabına soruyu düzelterek başladı.

Namal, "Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten" diyerek konuya açıklık getirdi.

"HAMBURG VE BERLİN DE BİRER KARAKTER"

Filmin mekan seçiminin bir zorunluluktan değil, senaryonun derinliğinden kaynaklandığını vurgulayan Özgü Namal, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden ötürü buradayız."

Performansına dair detaylara da değinen Namal, yönetmen İlker Çatak’ın Almanya’daki atmosfere olan hakimiyeti ile oyuncuların beraberinde getirdiği "Türk enerjisinin" birleşmesinin olağanüstü bir sinerji yarattığını belirtti. Namal, "Katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir güzellik çıktı" dedi.

SARI ZARFLAR FİLMİNİN KONUSU

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı "Sarı Zarflar", sahneledikleri bir oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden ve bu süreçte evlilikleri büyük bir sınavdan geçen sanatçı bir çiftin hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Film, bireysel özgürlükler ve toplumsal dinamikler arasındaki çatışmayı mercek altına alıyor.