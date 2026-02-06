Özgü Namal Berlin’de devler liginde: Gümüş Ayı için Oscar’lı rakiplerle yarışacak!

Türk sinemasının başarılı ismi Özgü Namal, uluslararası arenada büyük bir gurura imza atıyor. Çekimleri 2025 yılında Berlin ve Hamburg'da tamamlanan "Sarı Zarflar-Gelbe Briefe" filmi, 76. Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) ana yarışma bölümüne seçildi. Filmdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Namal, "En İyi Oyuncu Performansı" dalında aday gösterilerek Gümüş Ayı için iddialı bir yarışın içine girdi.

DÜNYA YILDIZLARIYLA AYNI LİSTEDE

Özgü Namal’ın adaylığı, dünya sinemasının en prestijli ödüllerine sahip isimlerle olan rekabetiyle dikkat çekiyor. Namal’ın "En İyi Oyuncu" kategorisindeki rakipleri arasında; Oscar ve Bafta ödüllü Juliette Binoche, iki Altın Küre sahibi Amy Adams ve daha önce Gümüş Ayı kazanmış olan Sandra Hüller gibi dev isimler yer alıyor.

BİR SANATÇI ÇİFTİN VAROLUŞ MÜCADELESİ

Yönetmenliğini, daha önce "Öğretmenler Odası" filmiyle Oscar adaylığı kazanan İlker Çatak’ın üstlendiği "Sarı Zarflar", festivalde aynı zamanda dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Senaryosu Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen tarafından kaleme alınan filmde Özgü Namal, başrolü Tansu Biçer ile paylaşıyor. Film, sergiledikleri tiyatro oyununun ardından hedef gösterilen, bu süreçte evlerini ve işlerini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çiftin hikayesine odaklanıyor.