Pankreas kanseri olduğunu duyurmuştu: Gül onat sağlık durumunu paylaştı!

Ünlü oyuncu Gül Onat, pankreas kanseri tedavisindeki sürecine dair takipçilerini sevindiren bir açıklama yaptı.

71 yaşındaki Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz dönemde iki önemli işlemden geçtiğini ve bu işlemlerin sonuçlarının tamamen temiz çıktığını duyurdu. Oyuncu, takipçilerine moral ve umut vermek amacıyla yaptığı paylaşımda, tedavisinin halen devam ettiğini ve kemoterapi sürecini sürdürdüğünü belirtti.

Onat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar, iki işlem geçirdim. Şükür hepsi temiz çıktı. Şimdi zehirterapiye devam… Sizleri sürekli bilgilendireceğim, hepiniz sağlıkla kalın.”