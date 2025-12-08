Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat'a tiyatrocu dostlarından ziyaret

72 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumuyla ilgili zaman zaman açıklamalarda bulunan Onat, kendisini ziyaret eden arkadaşlarıyla moral buldu.





Tiyatrocu dostları, Gül Onat’ı ziyaret ettikleri sırada çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada “55 yıllık dostluk...” notuyla paylaştı.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onat, “Can dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu özel günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ederim” ifadelerini kullanarak mutluluğunu paylaştı.