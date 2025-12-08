Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat'a tiyatrocu dostlarından ziyaret

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 09:34:00
Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, kendisini ziyaret eden dostlarıyla moral buldu; paylaştığı mesajla duygularını dile getirdi.

72 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumuyla ilgili zaman zaman açıklamalarda bulunan Onat, kendisini ziyaret eden arkadaşlarıyla moral buldu.

Image

Tiyatrocu dostları, Gül Onat’ı ziyaret ettikleri sırada çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada “55 yıllık dostluk...” notuyla paylaştı.

Image

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onat, “Can dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu özel günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ederim” ifadelerini kullanarak mutluluğunu paylaştı.

