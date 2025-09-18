Paris Hilton: Yıllarca 'aptal' diyerek beni taciz ettiler

Paris Hilton, 20 yıl öncesinde yükselen bir yıldız olduğu döneme dair samimi itiraflarda bulundu. 44 yaşındaki iş kadını, şarkıcı ve DJ, bir dergiye verdiği röportajda, basının kendisi ve ünlü arkadaş çevresini sık sık “aptal” yakıştırmasıyla hedef aldığını söyledi.

Hilton, “2000’li yıllarda medya, çok fazla kadın düşmanıydı. Belirli kızları hedef alıyorlardı ve sürekli azarlayıp taciz ettikleri küçük bir grubumuz vardı. Medyayı kontrol eden birkaç kişinin bizim hikâyelerimizi de kontrol etmesiyle bu şekilde büyümek son derece zordu” ifadelerini kullandı.

2006’da New York Post, Lindsay Lohan, Paris Hilton ve Britney Spears’ın bir otomobilde çekilmiş fotoğrafının üzerine “Aptal Zirvesi” başlığını atmıştı. Hilton, uzun süredir yanlış tanıtıldığını belirterek, “Ne yaparsam yapayım, ne kadar başarı elde edersem edeyim, insanlar beni sadece basit yaşam karakteri olarak gördü. İçimde çok daha fazlası olduğunu göstermek istedim” dedi.

Bebeksi sesiyle tanınan Hilton, 2020’de yayınlanan belgesel dizisi This Is Paris ile sesinin aslında öyle olmadığını ilk kez göstermiş, yıllardır “aptal sarışın sesi” çıkardığını açıklamıştı. Paris Hilton, “Ben aptal sarışın değilim, sadece iyi bir rol yeteneğim var” dedi.

Hilton, çocukluğunda yaşadıklarına da değinerek, “Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu. Hâlâ bunlarla ilgili kabuslar görüyorum” ifadeleriyle dikkat çekti.