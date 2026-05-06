Pelin Karahan'dan 'Kavak Yelleri' itirafı: Diri diri gömüldüğüm sahnede psikolojim bozuldu

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan ve başrollerini Aslı Enver, İbrahim Kendirci ve Dağhan Külegeç ile paylaştığı "Kavak Yelleri" dizisinde "Aslı" karakterine hayat veren Pelin Karahan, yıllar sonra set ortamında yaşadığı psikolojik zorlukları anlattı. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, dizideki dram yoğunluğunun ve çekim şartlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

"TOPRAĞIN AĞIRLIĞIYLA PARMAĞIMI KALDIRAMADIM"

Karahan, dizide canlandırdığı karakterin senaryo gereği toprağa gömüldüğü sahnenin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Sahne sırasında yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

"Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen ‘Nefesini tut’ dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. O anın etkisiyle psikolojim bozuldu ve ertesi gün hemen terapiye başladım."





DRAM SAHNELERİ PANİK ATAĞI TETİKLEDİ

Sürekli yüksek dram içeren sahnelerde oynamanın kendisini yıprattığını ifade eden başarılı oyuncu, panik atak rahatsızlığının temellerinin o dönemde atıldığını söyledi. Karahan, profesyonel destek alarak bu süreci yönetmeye çalıştığını vurguladı.

12 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla da gündeme gelen Pelin Karahan, 12 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Bedri Güntay ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. İkilinin "karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde" anlaşmalı olarak boşandığı açıklanırken, Karahan’ın bu zorlu dönemde eski yaralarını dile getirmesi hayranları tarafından destek mesajlarıyla karşılandı.